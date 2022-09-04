Владивосток, 5 сентября, 2022, 00:13 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин планирует провести совещание по экономике после возвращения из Владивостока. Об этом 4 сентября рассказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

«После возвращения из Владивостока у президента запланировано совещание по экономическим вопросам в более широком контексте», — заявил Песков.

Напомним, Владимир Путин будет находиться во Владивостоке 6 и 7 сентября 2022 года. Ожидается, что он примет участие в Восточном экономическом форуме (ВЭФ).