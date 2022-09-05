Вентспилс, Латвия, , 00:20 — REGNUM На борту частного воздушного судна Cessna 551, рухнувшего в Балтийское море, находилось шесть пассажиров. Об этом 4 сентября сообщило латвийское агентство LETA.

Cessna vladisama

Журналисты отмечают, что судьба пассажиров самолета пока неизвестна. В настоящий момент поиски продолжаются.

Как передавало ИА REGNUM, 4 сентября частный самолет Cessna 551 упал в Балтийское море недалеко от латвийского города Вентспилс. На его перехват поднимали истребители.

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