Москва, , 23:55 — REGNUM Заявление главы Чечни Рамзана Кадырова о возможной отставке «пока никак не материализовалось». Об этом сообщил 4 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Рамзан Кадыров Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Мы видели эти сообщения, но пока, если я правильно понимаю, эти сообщения никак не материализовались. Пока мы исходим из того, что он продолжает руководство Чеченской Республикой», — пояснил Песков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, глава Чечни Рамзан Кадыров, узнав о том, что он является ветераном среди своих коллег по губернаторскому корпусу, написал в своём телеграм-канале 3 сентября, что вполне имеет право на отпуск. При этом он отметил, что отпуск будет «бессрочным и длительным».

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