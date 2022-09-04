Ницца, Франция, , 23:41 — REGNUM 4 сентября в Ницце на стадионе «Альянц Ривьера» футбольный клуб «Ницца» в матче шестого тура французской Лиги 1 2022/23 потерпел поражение от «Монако». Основное время встречи завершилось со счетом 0:1.

Футбольный клуб «Монако»

Единственный мяч на 69-й минуте встречи забил 25-летний нападающий сборной Швейцарии по футболу Брель Эмболо после передачи Кайо Энрике. Желтые карточки получили Мохаммед Камара (38’), Пабло Росарио (51’) и Жордан Лотобма (90+4’).

Статистика матча («Ницца»/ «Монако»)

Удары 11/14

Удары в створ 4/2

Владение 52%/48%

Угловые 3/6

Нарушения 8/12

Составы команд:

«Ницца»: Шмейхель, Данте, Тодибо, Вити, Рэмзи (Бека Бека, 55’), Тюрам (Росарио, 46’), Аталь (Лотомба, 35’), Бар (Брайан, 76’), Делор, Лаборде, Пепе (Диоп, 76’).

«Монако»: Нюбель, Бадиашиле, Дисаси, Сарр, Камара, Энрике, Фофана, Агилар (Вандерсон, 65’), Головин (Якобс, 90’), Диатта, Эмболо.

«Монако», одержав вторую победу в сезоне и набрав восемь очков, поднялось на десятое место в турнирной таблице чемпионата Франции. «Ницца» с пятью очками опустилась на 16-ю позицию.