Удине, Италия, 4 сентября, 2022, 23:40 — ИА Регнум. 4 сентября «Рома» под руководством Жозе Моуриньо потерпела крупное поражение от «Удинезе» со счетом 0:4 в матче пятого тура итальянской Серии А 2022/23. Встреча проходила в Удине на стадионе «Фриули».

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Забитыми мячами отметились Дестини Удоджи (5’), Лазарь Самарджич (56’ Жерар Деулофеу), Роберто Перейра (75’ Жан-Виктор Макенго) и Санди Ловрич (82’ Роберто Перейра). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Фабио Мареской. Ассистенты главного судьи — Родолфо Ди Вуоло и Кристиан Росси.

Составы команд:

«Удинезе»: Сильвестри, Удоджи, Перес, Бийол (Эбосс, 17’), Перейра (Эхизибуэ, 85’), Бекао, Арслан (Ловрич, 63’), Соуза, Самарджич (Макенго, 64’), Саксесс (Бето, 63’), Деулофеу.

«Рома»: Патрисиу, Карсдорп (Челик, 46’), Смоллинг, Манчини (Залевский, 65’), Спинаццола, Кристанте (Белотти, 46’), Пеллегрини (Камара, 81’), Матич, Дибала, Абрахам (Шомуродов, 77’).