Рамалла , 4 сентября, 2022, 23:38 — ИА Регнум. Евросоюз осудил казнь пятерых заключённых в секторе Газа. Об этом сообщают РИА «Новости» со ссылкой на заявление представителя ЕС в Палестине Свена Бургсдорфа.

(сс) Israel Defense Forces На границе с сектором Газа

«Миссия ЕС очень обеспокоена казнью пятерых заключенных в секторе Газа. Это первый случай с 2016 года. ХАМАС должен соблюдать обязательства Палестины по международному праву и объявленный палестинской национальной администрацией мораторий на смертную казнь», — выступил перед журналистами Свен Бургсдорф, подчеркнув, что смертные казни не могут быть оправданы «ни при каких обстоятельствах».

МВД палестинского анклава сообщило, что контролирующее сектор Газа движение ХАМАС 4 сентября привело в исполнение пять смертных приговоров осуждённым за сотрудничество с Израилем и за убийство. Отмечается, что это было сделано без одобрения президента Палестины Махмуда Аббаса.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, военнослужащие армии Израиля 3 сентября застрелили палестинца, который нанёс ножевое ранение их сослуживцу на Западном берегу реки Иордан.