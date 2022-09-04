Берлин, , 23:50 — REGNUM Германия не собирается делать односторонние шаги при поставках оружия киевскому режиму. Об этом 4 сентября заявил канцлер Германии Олаф Шольц в интервью телеканалу ZDF.

Олаф Шольц Heinrich-Böll-Stiftung

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«Мы поставляем очень эффективное оружие — всегда в координации с нашими друзьями и союзниками. <…> Таким образом, все решения хорошо продуманы, я хочу ясно заявить, что придерживаюсь этого. Со стороны Германии не будет односторонних шагов», — сказал Шольц.

Он также отметил, что Германия, США и Великобритания предоставляют киевскому режиму реактивные системы залпового огня, а в союзе с Нидерландами — гаубицы.

Как сообщило ИА REGNUM, ранее Олаф Шольц пообещал киевскому режиму продолжение военной поддержки. Канцлер Германии также заверил, что его страна будет поддерживать киевский режим в политической, финансовой и гуманитарной сферах.

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