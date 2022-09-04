4 сентября 2022 | Время чтения 3 мин

Елизавета Коробова, , 23:32 — REGNUM Призыв патриарха Московского и всея Руси Кирилла к богатым людям, чтобы они делились своими средствами с теми, кто нуждается, ведь нежелание помочь — это «путь в ад», вызвал дискуссию среди пользователей интернета. Граждане выразили свою точку зрения об этом 4 сентября в социальной сети «ВКонтакте».

Уильям Пауэлл Фрайт. Бедность и богатство. 1888

Священнослужитель указал на то, что не у всех есть достаток, но тот, кто им располагает, должен понимать, что главное — это отношение к средствам. Если человек сумел достичь большого богатства, то он будет двигаться прямиком в преисподнюю, оставляя материальные блага лишь для себя. Богач, не ведающий скорби другого и не помогающий ему, выбирает для себя путь от Бога, от Христа и от его царства.

Это значит, что чем больше у человека денег, тем «больше ответственности за его земное существование, поэтому нередко богатых людей окружают зависть и злоба». Обладание богатством становится только тогда оправданным, когда человек готов отдать значительную часть своих средств другим, тем, кто нуждается. И только так, считает патриарх, Господь будет помогать человеку увеличивать свои материальные возможности.

«Правильно говорит святейший патриарх. Надеюсь, его услышат наши олигархи», — написал Евгений К.

Многие пользователи согласились с такой точкой зрения. Особенно такие призывы актуальны сейчас, когда богачи богатеют, а нищие ещё больше нищенствуют.

«Правильно. Пусть помогают народу в непростое время», — пишет Ева А.

Уолтер Лэнгли. Еда бедняка. 1891

«Правильно всё говорит. Надо помогать тем, кто нуждается, а не копить золото, которое всё равно на тот свет не возьмёшь», — отметила Татьяна С.

Некоторые комментаторы отмечают, что среди бедных есть свои особенности. Среди таких людей есть такие, кому помощь станет лишь во вред, ведь слабых духом протянутая рука лишь развращает.

«Да. Бедные — они на то и бедные, чтобы им богатые помогали. Но бедный и слабый — это разные вещи. Помогать надо бедным материально, но сильным духом. Они будут благодарны. А вот слабым лучше не помогать, иначе всю помощь они бросят и вернутся в исходное состояние. Даже слова благодарности не скажут», — поделился своим мнением Евгений В.

Многие пользователи считают, что богатые материально могут быть одновременно с тем и совершенно нищими духовно. Такие люди сами себя обрекают на несчастную жизнь и на печальный конец.

«Из-за неправильного понимания слова «богатый» мир пошёл по неверному пути. Богатый — не тот, кто много имеет наживы, а тот, кто духовно насыщен. У человека может быть много денег, но, как сильный духом, он своё богатство использует во благо. Не на себя, а вокруг себя создаёт, улучшает, преобразует. Богатство не едят крысы, не крадут воры и не сжигают пожары. Такие люди и так со всем миром делятся, за что и получают в ответ добро. Тот же, кто скупится, никогда на уговоры не пойдёт, потому что его Бог — это золотой телец. А это действительно путь в ад», — считает Василий К.

Напомним, 4 сентября патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил в ходе проповеди после литургии в храме Христа Спасителя о том, что богатым людям следует делиться своими средствами с теми, кто нуждается, а нежелание помочь — это «путь в ад».