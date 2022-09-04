Вулвергемптон, Великобритания, , 23:20 — REGNUM Английский футбольный клуб «Вулверхэмптон» может подписать 33-летнего экс-форварда лондонского «Челси» и сборной Испании Диего Косту. Об этом 4 сентября сообщает издание The Athletic.

Форвард «Челси» Диего Коста cfcunofficial

По информации источника, «волки» рассматривают Косту в качестве временной замены Саши Калайджича, который выбыл на долгий срок после травмы передних крестообразных связок.

В прошлом сезоне Диего Коста, выступая за «Атлетико Минейро», принял участие в 15 матчах бразильской Серии А 2021, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и одной результативной передачей.

За «Челси» Коста выступал в период с 2014 по 2018 годы. 1 января 2018 года испанского нападающего за 60 миллионов евро выкупил мадридский «Атлетико».