Дамаск, , 23:36 — REGNUM Боевики вооруженных формирований ведут незаконные раскопки в подконтрольном Турции городе Африн, чтобы осуществлять перепродажу исторических артефактов на чёрном рынке, нанося тем самым серьёзный ущерб объектам культурного наследия Сирии. Об этом 4 сентября заявил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Олег Егоров во время общения с журналистами.

Турецкие военные Msb.gov.tr

«Боевики вооруженных формирований, действующих на подконтрольной Турции территории САР, ведут незаконную деятельность по раскопкам архитектурно-исторических ценностей и артефактов в районе города Африн. Работы проводятся с использованием тяжёлой строительной техники и взрывчатых веществ, что наносит серьёзный ущерб объектам культурного наследия Сирии», — рассказал Егоров.

Он также добавил, что найденные ценности боевики переправляют в Турцию, после чего перепродают на чёрном рынке.

Напомним, город Африн на северо-западе Сирии находится под контролем Турции с 2018 года. Тогда турецкие войска оккупировали территорию города в ходе операции «Оливковая ветвь».

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