Донецк, 4 сентября, 2022, 23:18 — ИА Регнум. Представители ВСУ вновь обстреляли населенный пункт Зайцево в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 4 сентября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 22:10 — населенный пункт Озаряновка — населенный пункт Зайцево: выпущено 10 мин калибра 120 мм», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 4 сентября в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что киевские боевики выпустили по Зайцево еще 11 мин калибра 120 мм.