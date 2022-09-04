Барселона, Испания, 4 сентября, 2022, 23:15 — ИА Регнум. Каталонская «Барселона», одержав победу в матче четвертого тура испанской Ла Лиги 2022/23 над «Севильей» со счетом 3:0, поднялась на второе место в турнирной таблице чемпионата.

«Барселона»

Матч «Севилья» — «Барселона» проходил в Севилье на стадионе «Рамон Санчес Писхуан». Забитыми мячами в составе «сине-гранатовых» отметились Рафинья (21’), Роберт Левандовски (36’ Жюль Кунде) и Эрик Гарсия (50’ Жюль Кунде).

Составы команд:

«Севилья»: Яссин Буну, Гонсало Монтиель (Сусо, 64’), Танги Ньянзу Куасси, Маркос Акунья, Фернандо, Неманья Гудель (Хосе Анхель Кармона, 46’), Жоан Жордан (Томас Делейни, 46’), Иван Ракитич, Юссеф Эн-Несери (Каспер Дольберг, 57’), Эрик Ламела, Иско (Алехандро Гомес, 70’).

«Барселона»: Марк-Андре тер Штеген, Рональд Араухо, Жюль Кунде, Эрик Гарсия (Серджи Роберто, 55’), Алехандро Бальде (Хорди Альба, 64’), Серхио Бускетс, Педри (Френки де Йонг, 63’), Гави, Усман Дембеле (Ферран Торрес, 63’), Рафинья, Роберт Левандовски (Ансумане Фати, 73’).