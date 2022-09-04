Никосия, , 23:03 — REGNUM Открытие крупных месторождений природного газа на Кипре делает сильнее все страны ЕС. Об этом в интервью кипрскому изданию газеты «Катимерини» заявила председатель Европарламента Роберта Метсола.

Кипр

Кипрские запасы обещают увеличить добычу газа в ЕС без зависимости от поставок энергии из третьих стран.

«Эта новость является многообещающей в то время, когда нам необходимо заменить российские источники энергии», — отметила Роберта Метсола.

Кроме того, «открытие крупных месторождений природного газа в одной стране является хорошей новостью для всего блока и делает нас всех сильнее», добавила председатель Европарламента.

Отмечается, что энергетические компании Eni и Total Energies объявили об обнаружении нового крупного месторождения газа на кипрском шельфе. В свою очередь, власти Кипра отметили высокое качество природного газа, обнаруженного в результате бурения на скважине Cronos-1, и заявили, что, по предварительным оценкам, общий объем газовых запасов на этом месторождении составляет 70,8 млрд кубометров.