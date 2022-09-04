Москва, , 23:03 — REGNUM 27-летний нападающий национальной сборной Сенегала Бальде Кейта дебютировал за московский «Спартак» 4 сентября, выйдя на замену в матче восьмого тура Мир Российской Премьер-лиги 2022/23 с санкт-петербургским «Зенитом» (1:2).

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В «Спартак» Кейта перешел 26 августа 2022 года из итальянского клуба «Кальяри» на правах свободного агента. Соглашение сенегальского нападающего с «красно-белыми» рассчитано на три года до конца сезона 2024/25.

В прошлом сезоне Бальде Кейта сыграл в 26 матчах итальянской Серии А 2021/22, в которых отметился тремя забитыми мячами и одной результативной передачей. Также футболист получил две желтые карточки.