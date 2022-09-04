Ницца, Франция, 4 сентября, 2022, 22:59 — ИА Регнум. Бывший полузащитник лондонского «Челси» и сборной Англии по футболу Росс Баркли перешел во французскую «Ниццу». Об этом 4 сентября сообщается на официальном сайте клуба.

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Ранее англичанин расторг контракт с «Челси» по обоюдному согласию. Футболист подписал контракт с «Ниццей» на правах свободного агента.

В прошлом сезоне Росс Баркли принял участие в 14 матчах за «Челси» во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом в ворота «Уотфорда».

За «Челси» Баркли выступал с 5 января 2018 года после перехода из «Эвертона» за 16,8 миллиона евро. На данный момент профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает 28-летнего футболиста в 12 миллионов евро.