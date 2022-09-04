Торонто, Канада, , 22:53 — REGNUM В пригороде Торонто (Канада) два человека получили ранения в результате стрельбы в одном из ресторанов. Об этом 4 сентября сообщил телеканал CTV.

Стрельба Geoffrey Fairchild

Пострадавшие — 38-летний и 25-летний мужчины — в настоящий момент доставлены в местную больницу.

Причины инцидента выясняются.

Как сообщило ИА REGNUM, ранее в Канаде шесть человек пострадали при стрельбе в ресторане. Стрелявший скрылся с места преступления на автомобиле, в настоящее время он разыскивается.