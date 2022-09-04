Анкара, 4 сентября, 2022, 22:35 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Адана Демирспор», за который выступает экс-форвард «Зенита» и сборной России Артем Дзюба, не смог обыграть «Хатайспор» в матче чемпионата Турции. Основное время встречи завершилось со счетом 1:1.

Кирилл Венедиктов Артём Дзюба

Единственный гол хозяев на 21-й минуте встречи забил 29-летний турецкий полузащитник Онур Эргун после передачи Аюба эль-Кааби. На 90+9-й минуте встречи защитник «Аданы» Тайиб Талха Сануч сравнял счет.

Российский нападающий Артем Дзюба вышел на поле на 63-й минуте встречи, заменив Бритта Ассомбалонга.

На данный момент «Адана Демирспор» с тремя победами и десятью набранными очками занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Турции. «Хатайспор», набрав первое очко, поднялся на 17-ю позицию.