Исламабад, , 22:34 — REGNUM Богатые страны должны помочь развивающимся государствам, столкнувшимся с климатической катастрофой, адаптироваться к глобальному потеплению. Об этом заявила министр Пакистана по вопросам изменения климата Шерри Рехман в интервью The Guardian.

Путешествие Леонида Пашковского в Пакистан © Леонид Пашковский

«Мы видим столь значительный ущерб у стран, которые ответственны за малое количество выбросов парниковых газов в атмосферу, и столь скудное возмещение этого ущерба», — заявила Рехман изданию.

Пакистанский министра отметила, что климат меняется намного быстрее, чем предполагалось. Пакистан несёт ответственность за выбросы менее 1% от общих объёмов парниковых газов. При этом страна пережила четыре волны аномальной жары, когда температура атмосферного воздуха поднималась до плюс 53 градусов по Цельсию. Сейчас Пакистан тонет в наводнениях из-за недельных муссонных дождей, повреждены или уничтожены более 200 мостов и 4,8 тысяч км линий связи, погибли свыше 1,2 тысяч человек. Предварительный ущерб от стихии оценивается в $10 млрд. Кроме того, в стране свыше 7,2 тысяч ледников, которые тают и дополнительно переполняют вышедшие из берегов реки.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июле генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призывал развитые государства выделять ежегодно $100 млрд развивающимся странам на преодоление последствий изменений климата.

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