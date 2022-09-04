Москва, , 22:43 — REGNUM Власти США планируют назвать кандидатуру нового посла в России в ближайшее время. Об этом сообщили в Госдепе 4 сентября.

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«Мы намерены в ближайшее время объявить нашего следующего посла, но на данный момент нам не о чем сообщить», — заявил представитель ведомства.

В Госдепе уточнили, что отъезд американского посла Джона Салливана из России является частью обычной дипломатической ротации.

Как сообщило ИА REGNUM, ранее посол США в России Джон Салливан завершил работу и покинул Москву. До приезда преемника его обязанности будет исполнять Элизабет Руд.

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