Рязань, 4 сентября, 2022, 22:41 — ИА Регнум. Три человека погибли при столкновении легкового и двух грузовых автомобилей в Рязанской области. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД по региону.

УМВД по Оренбургской области ДТП

Трагедия произошла 4 сентября на 228 км дороги Р-22 Москва — Астрахань в Михайловском районе.

«Водитель легкового автомобиля Ford Focus совершил столкновение с грузовым автомобилем Volvo, а также с автомобилем КамАЗ», — сказано в сообщении.

Отмечается, что в результате аварии на месте происшествия скончались водитель и два пассажира Ford Focus.

Как сообщило ИА REGNUM, ранее на Алтуфьевском шоссе в Москве произошло ДТП с участием семи машин. Пострадавший в ДТП доставлен в ГКБ им. Боткина.