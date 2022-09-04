Москва, 4 сентября, 2022, 22:22 — ИА Регнум. Бывший главный тренер подмосковных «Химок» Сергей Юран в беседе с журналистами сообщил, что скоро возглавит один из клубов Мир Российской Премьер-лиги.

Алексей Колчин ИА REGNUM Сергей Юран

«Моя будущая тренерская деятельность? Скоро все узнаете. Это будет клуб РПЛ», — сказал Юран.

Сергей Юран покинул пост главного тренера «Химок» 10 августа 2022 года. На этой должности российского специалиста сменил Николай Писарев, который также был уволен 31 августа после поражения от «Краснодара» в матче ФОНБЕТ Кубка России.

Ранее Сергей Юран также тренировал «Шинник», «Сибирь», «Балтику» и «СКА-Хабаровск».