Манчестер, Великобритания, 4 сентября, 2022, 22:15 — ИА Регнум. Главный тренер футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал победу команды над лондонским «Арсеналом» (3:1).

«Манчестер Юнайтед»

«Мы счастливы, довольны победой и игрой против действительно хорошей команды. Соперник сыграл хорошо. «Арсенал» сможет справиться с неудачами, как это сделали мы. Это действительно здорово и показывает характер — мы прибавили в этом компоненте. У нас есть подходящие игроки, и теперь речь идет о взаимодействии. О том, чтобы справляться с неудачами, но при этом совершенствоваться. Мы должны сохранять спокойствие, оставаться собранными и играть в свой футбол», — цитирует тен Хага издание BBC.

Матч «Манчестер Юнайтед» — «Арсенал» проходил 4 сентября в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд» и завершился победой «красных дьяволов» со счетом 3:1. Забитыми мячами отметились Антони (35’ Маркус Рэшфорд), Маркус Рэфшорд (66’, Бруну Фернандеш, 75’ Кристиан Эриксен) и Букайо Сака (60’).