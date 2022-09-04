Москва, 4 сентября, 2022, 22:11 — ИА Регнум. Авторитетный портал WhoScored признал 33-летнего хорватского центрального защитника Деяна Ловрена с оценкой 7.96 лучшим игроком матча восьмого тура Мир Российской Премьер-лиги 2022/23 «Спартак» — «Зенит» (1:2).

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок ФК «Зенит» Деян Ловрен

В матче с «красно-белыми» Деян Ловрен отметился одним забитым мячом, тремя успешными отборами и двумя выигранными верховыми единоборствами. Точность передач защитника составила 71%.

За «Зенит» Ловрен выступает с 1 августа 2020 года после перехода из «Ливерпуля» за 12 миллионов евро. На данный момент профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает хорватского футболиста в 4,5 миллиона евро.