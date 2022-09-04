Москва, , 22:08 — REGNUM 4 сентября санкт-петербургский «Зенит» в матче восьмого тура Мир Российской Премьер-лиги 2022/23 одержал волевую победу над московским «Спартаком». Основное время встречи, проходившей в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена», завершилось со счетом 1:2.

Логотип «Зенита»

Единственный мяч «красно-белых» на 21-й минуте встречи забил центрфорвард сборной России Александр Соболев после передачи Кристофера Мартинса Перейры. За «сине-бело-голубых» отметились Деян Ловрен (48’) и Андрей Мостовой (60’).

Желтые карточки получили Квинси Промес, Вендел, Родриган и Мацей Рыбус. На матче работала бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном. Ассистенты главного судьи — Алексей Стипиди и Владислав Назаров.

Стартовые составы команд:

«Спартак»: Александр Максименко, Георгий Джикия, Никита Чернов, Даниил Хлусевич, Данил Денисов (Мацей Рыбус, 63’), Михаил Игнатов (Бальде Кейта, 52’), Кристофер Мартинс Перейра (Данила Пруцев, 64’), Роман Зобнин, Руслан Литвинов (Наиль Умяров, 52’), Александр Соболев (Шамар Николсон, 71’), Квинси Промес.

«Зенит»: Михаил Кержаков, Дуглас Сантос, Деян Ловрен, Родриган, Вячеслав Караваев, Вильмар Барриос, Вендел, Далер Кузяев, Малком (Зелимхан Бакаев, 81’), Андрей Мостовой (Иван Сергеев, 66’), Матео Кассьерра.

«Зенит», одержав шестую победу в сезоне и набрав 20 очков, укрепился на первом месте в турнирной таблице чемпионата России. «Спартак» с 16-ю очками опустился на пятую позицию.