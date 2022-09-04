4 сентября 2022 | Время чтения 2 мин

В Сети обсудили слова главы Чечни о том, что союзные силы возобновили наступление на территории ДНР.

Светлана Рыбина, , 22:26 — REGNUM Заявление главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова о том, что отряд специального назначения «Ахмат» и второй корпус Луганской Народной Республики начали масштабное наступление в Донецкой Народной Республике, вызвало бурную реакцию среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 4 сентября в социальной сети «ВКонтакте».

Z Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Глава Чечни порадовал общественность информацией о том, что продолжительное затишье на фронте, переросшее в ожесточённые бои в обороне из-за попыток киевских боевиков осуществить контрнаступательные действия, наконец-то сменилось наступлением союзных войск. Кадыров подчеркнул, что взятая ранее пауза, на самом деле, была специально разработанным планом по раскрытию позиций противника, и этот план удался на славу.

На данный момент, наши воины терзают врага в направлении Соледара, Яковлевки и Северска. Союзные силы на этом участке фронта ставят перед собой непростую задачу — очистить от фашистских недобитков около 60 км территории. Нет никаких сомнений, что благодаря тщательно проработанному плану действий они непременно с этим справятся.

«Ну, Слава Богу! А то Рамзан Ахматович меня чуть в депрессию не вогнал своим заявлением о том, что ему нужен бессрочный отпуск. Россия — сила!» — написала Татьяна Б.

«Давно пора. Парни, гоните этих нацистов до самого Киева!» — призывает Владимир Д.

Многие пользователи уверены, что после катастрофы ВСУ под названием «попытка контрнаступления» ни о каком боевом потенциале нацистов более говорить не приходится. Выждав паузу и вымотав противника, союзные силы переходят в наступление, которое неминуемо окажется успешным.

«Всё верно. Нацики в себя поверили, в контрнаступление решили пойти. Самое время их на место поставить. Пусть удача всегда будет на вашей стороне, воины России. Будьте бдительны, оставайтесь в живых!» — обращается Ева А.

«Новости отличные. Желаю удачи союзным войскам. Уверен, они успешно осуществят наступление и отбросят врага настолько, чтобы ни один нацистский снаряд более не долетел до Донецка», — указывает Мирослав Г.

Специальная военная операция России Министерство обороны Российской Федерации

Некоторые комментаторы отмечают, что нацисты унесли очень много жизней мирных жителей ДНР из-за того, что долгое время имеют возможность бить по мирным городам из дальнобойного оружия. Наконец-то появился шанс отбросить врага так далеко, чтобы ВСУ навсегда потеряли возможность терроризировать жителей Донбасса.

«Сил вам, ребята! Надеюсь, в ходе этого наступления линию фронта отодвинут от Донецка как можно дальше и обстрелы города наконец-то прекратятся», — пишет Маруся В.

Часть людей полагает, что это наступление будет развиваться до тех пор, пока вся территория ДНР не будет освобождена от нацистских боевиков.

«Ждём полного освобождения Донбасса от киевских боевиков! Желаю скорейшей победы нашим ребятам!» — написала Ольга Ж.

«Луганскую Народную Республику освободили, осталось и Донецкую. Совсем немного зачистить территорию от позиций нацистов. Скоро ВСУ просто бежать будут. Их дожать надо, они морально сдались уже почти», — уверен Арман М.

Напомним, 4 сентября глава Чечни Рамзан Кадыров написал в своём Telegram-канале о том, что отряд специального назначения «Ахмат» и второй корпус Луганской Народной Республики начали масштабное наступление в Донецкой Народной Республике.