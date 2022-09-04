Донецк, , 22:07 — REGNUM Город Горловка в Донецкой Народной Республике (ДНР) вновь обстреляли представители ВСУ. Об этом 4 сентября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 21:25 — населенный пункт Дылеевка — населенный пункт Горловка (Центрально-городской район): выпущено пять снарядов калибра 155 мм», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 4 сентября в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что киевские боевики обстреляли Кировский район Донецка из РСЗО БМ-21 «Град».