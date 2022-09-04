Ницца, Франция, 4 сентября, 2022, 22:02 — ИА Регнум. 26-летний полузащитник сборной России по футболу Александр Головин включен в стартовый состав французского клуба «Монако» на матч Лиги 1 с «Ниццей». Игра начнется в 21:45 по московскому времени.

Дарья Антонова ИА REGNUM Александр Головин

Стартовые составы команд:

«Ницца»: Каспер Шмейхель, Данте, Жан-Клер Тодибо, Маттиа Вити, Аарон Рэмзи, Кефрен Тюрам, Юсеф Аталь, Мелвин Бар, Анди Делор, Гаэтан Лаборде, Николя Пепе.

«Монако»: Александр Нюбель, Бенуа Бадиашиле, Аксель Дисаси, Маланг Сарр, Мохаммед Камара, Кайе Энрике, Юссуф Фофана, Рубен Агилар, Александр Головин, Крепин Диатта, Брель Эмболо.

В текущем сезоне Головин сыграл в шести матчах за «Монако» во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей в игре с «Пари Сен-Жермен».

За «Монако» Головин выступает с 27 июля 2018 года после перехода из московского ЦСКА за 30 миллионов евро. Действующее соглашение российского футболиста с «монегасками» рассчитано до 30 июня 2024 года.