Вашингтон, 4 сентября, 2022, 21:57 — ИА Регнум. Фильм «Топ Ган: Мэверик» с Томом Крузом поставил новый рекорд, став самым успешным в Соединенных Штатах Америки за первую неделю продаж.

Том Круз

При этом киностудия Paramount не раскрывает данные о продажах — ни число копий, ни общий заработок. Стоит отметиться, что в кино сборы превысили 1,4 миллиарда долларов, что за все время пандемии является лучшим результатом после киноленты «Человек-паук: Нет пути домой» (1,9 миллиарда долларов).

Помимо Тома Круза, в фильме Джозефа Косински также снялись Майлз Теллер («Одержимость», «Дело храбрых), Дженнифер Коннелли («Игры разума», «Реквием по мечте»), Джон Хэмм («Город воров», «Ничего хорошо в отеле «Эль Рояль»), Глен Пауэлл («Темный рыцарь: Возрождение легенды») и Вэл Килмер («Схватка», «Дежавю»).