Берлин, 4 сентября 2022, 21:47 — REGNUM Германия не отказывается от поддержки киевского режима в военной, политической, а также в финансовой и гуманитарной сферах. На эту тему беседовали 4 сентября канцлер ФРГ Олаф Шольц и премьер-министр бывш. УССР Денис Шмыгаль, сообщил пресс-секретарь правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт.

Олаф Шольц
Олаф Шольц
Александр Горбаруков (с) ИА REGNUM

Отмечается, что переговоры сторон длились чуть менее часа. Канцлер подчеркнул, что важно уже сейчас планировать восстановление бывш. УССР. И Шольц по этому поводу намерен вместе с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен провести экспертную конференцию в Берлине 25 октября.

Олаф Шольц также напомнил Шмыгалю, что реформы системы правопорядка и, в частности, судебной системы на территории бывш. УССР важны для привлечения инвестиций на восстановление страны.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Германия выделит киевскому режиму новую финансовую помощь в размере 200 млн евро. Об этом 4 сентября сообщила министр по вопросам экономического сотрудничества и развития ФРГ Свенья Шульце.

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