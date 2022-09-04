Берлин, , 21:47 — REGNUM Германия не отказывается от поддержки киевского режима в военной, политической, а также в финансовой и гуманитарной сферах. На эту тему беседовали 4 сентября канцлер ФРГ Олаф Шольц и премьер-министр бывш. УССР Денис Шмыгаль, сообщил пресс-секретарь правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт.

Олаф Шольц Александр Горбаруков (с) ИА REGNUM

Отмечается, что переговоры сторон длились чуть менее часа. Канцлер подчеркнул, что важно уже сейчас планировать восстановление бывш. УССР. И Шольц по этому поводу намерен вместе с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен провести экспертную конференцию в Берлине 25 октября.

Олаф Шольц также напомнил Шмыгалю, что реформы системы правопорядка и, в частности, судебной системы на территории бывш. УССР важны для привлечения инвестиций на восстановление страны.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Германия выделит киевскому режиму новую финансовую помощь в размере 200 млн евро. Об этом 4 сентября сообщила министр по вопросам экономического сотрудничества и развития ФРГ Свенья Шульце.

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