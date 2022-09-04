4 сентября 2022 | Время чтения 2 мин

В Сети обсудили слова лидера итальянской политической партии «Лига» о том, что ЕС должен возместить итальянцам потери из-за антироссийский санкций.

Елизавета Коробова, , 22:41 — REGNUM Заявление лидера итальянской политической партии «Лига» Маттео Сальвини о том, что власти Европейского союза должны возместить итальянцам расходы, вызванные введением антироссийских санкций, стало поводом для обсуждения в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии об этом 4 сентября в социальной сети «ВКонтакте».

Италия Иван Шилов © ИА REGNUM

Нет ничего удивительного в том, что Италия, которая была тише воды и ниже травы в течение последних шести месяцев, когда Запад заставлял её принимать участие в антироссийской санкционной вакханалии, не удержалась и подала голос возмущения. Именно итальянский сельскохозяйственный сектор пострадал одним из первых в Евросоюзе, что нанесло существенный удар по не самой стабильной экономической модели Италии.

И к кому же в таком случае предъявлять претензии? Ведь не к России, в конце концов, которая полгода пытается вразумить обезумевших европейцев. Компенсировать потери должна кубышка под названием Евросоюз, которая и взбаламутила такие страны, как Италия, сделать экономическое харакири взамен на солидарность вокруг фашиствующего Киева.

«Как только рак на горе свиснет. Ждите», — написал Сергей В.

«Понеслась! Путин сотый раз был прав в отношении Европы, что это коснется каждого. Предупреждал. Его никто на Западе не слушал», — пишет Нина Р.

Многие пользователи уверены, что вскоре эти робкие попытки попросить у Евросоюза компенсации обернутся настойчивыми требованиями. Причём таких требователей будет становиться всё больше и больше.

Маттео Сальвини U.S. Department of State

«Потихоньку начинают грызть друг друга. И правильно делают. На потеху ведь России», — отметил Гоша Е.

Некоторые комментаторы отмечают, что Запад не устанавливал конкретных сроков, сколько те же итальянцы должны нести страдания за интересы киевского неонацистского режима. Значит, и претензии не к месту, потому как указания американского хозяина необходимо исполнять неукоснительно.

«А что так занервничали? Потерпите ещё ради киевской неонацистской попрошайки», — призывает Алекса К.

«Рановато как-то сдулись макароны. До весны бы подождали — вот там будут большие потери в экономике. Пусть благодарят за всё США и своих тряпочных руководителей. Санкции не ради народов Европы, а ради уничтожения Евросоюза, чтобы Америка могла выжить», — считает Юркен Ю.

Часть людей полагает, что трясти компенсации с ЕС, когда итальянские власти сами принимали решение ввести санкции против Российской Федерации, по крайней мере глупо.

«Они все вместе там голосовали за санкции, а теперь требуют возмещения убытков, по сути, у себя же. Ну почему к власти в Европе пришли умственно отсталые политики? Как они такое допустили?» — удивляется Павел П.

Ряд пользователей указывает на то, что бывает, когда государство лишает себя суверенитета. Италия наглядно показывает, что происходит со страной, отказавшейся от народных чаяний в угоду интересам Соединённых Штатов Америки.

«Итальянцы — хорошие люди, и политики у них не конченные русофобы, в отличие от других. Просто они полностью зависят от решений США», — подметил Павлентий К.

Напомним, 4 сентября лидер итальянской политической партии «Лига» Маттео Сальвини заявил в эфире RTL о том, что власти Европейского союза должны возместить итальянцам расходы, вызванные введением антироссийских санкций.