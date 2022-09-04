Вильярреаль, Испания, , 21:38 — REGNUM Испанский футбольный клуб «Вильярреал» под руководством Уная Эмери одержал крупную победу над «Эльче» в матче четвертого тура Ла Лиги 2022/23 со счетом 4:0. Встреча проходила в Валенсии на стадионе «Сьюдад де Валенсия».

«Вильярреал» Андрей Пронин © ИА REGNUM

Забитыми мячами в составе «желтой субмарины» отметились Жерар Морено (27’), Джованни Ло Чельсо (36’ Николас Джэксон), Франсис Коклен (89’) и Хосе Луис Моралес (90+3’). Желтые карточки получили Николас Джэксон, Рауль Гути, Пере Милья и Энцо Роко.

Составы команд:

«Вильярреал»: Рульи, Фемения (Манди, 79’), Торрес, Альбиоль, Педраса, Капу, Парехо, Ло Чельсо (Коклен, 79’), Пино (Чуквуэзе, 65’), Морено (Родригес, 65’), Джэксон (Моралес, 46’).

«Эльче»: Бадия, Роко, Бигас, Паласиос, Клерк, Гути (Гумбау, 46’), Моренте (Хосан, 71’), Кольядо (Кина, 70’), Маскарель, Бойе (Милья, 57’), Понсе (Роджер, 57’).