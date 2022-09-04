Вена, 4 сентября, 2022, 21:48 — ИА Регнум. Предприниматели из Австрии обратились к властям страны за помощью. Об этом 4 сентября сообщило издание Kronenzeitung.

Вена, Австрия

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По данным журналистов, десятикратное подорожание газа сформировало кризисную ситуацию для австрийских предприятий, из которой можно выбраться лишь благодаря материальной поддержке от государства.

«Ситуация более чем драматическая. Многие предприятия дошли до крайности», — констатировал глава Федерации австрийской промышленности IndustrieVereinigung (IV) Георг Книлль.

Правительство республики, в свою очередь, пообещало увеличить поддержку производителям, однако до сих пор не сделало это.

Напомним, после введения санкций против Москвы и обнародования намерений отказаться от российского топлива страны Запада столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции. Также подорожание горючего негативно отразилось на других сферах экономик стран Запада.