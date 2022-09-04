Удине, Италия, 4 сентября, 2022, 21:33 — ИА Регнум. 4 сентября в Удине на стадионе «Фриули» футбольный клуб «Удинезе» в матче пятого тура итальянской Серии А 2022/23 сыграет с римской «Ромой». Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по московскому времени.

Twitter.comPauDybala_JR Пауло Дибала

Бригада арбитров: Фабио Мареска | Родолфо Ди Вуоло | Кристиан Росси | Давиде Черсини.

Стартовые составы команд:

«Удинезе»: Марко Сильвестри, Дестини Удоджи, Неуэн Перес, Яка Бийол, Роберто Перейра, Родриго Бекао, Толгай Арслан, Уолес Соуза, Лазарь Самарджич, Айзек Саксесс, Жерар Деулофеу.

«Рома»: Руй Патрисиу, Рик Карсдорп, Рожер Ибаньес, Крис Смоллинг, Джанлука Манчини, Леонардо Спинаццола, Брайан Кристанте, Лоренцо Пеллегрини, Неманья Матич, Пауло Дибала, Тэмми Абрахам.