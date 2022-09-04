Донецк, 4 сентября, 2022, 21:29 — ИА Регнум. Кировский район Донецка в Донецкой Народной Республике (ДНР) вновь обстреляли представители ВСУ. Об этом 4 сентября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 21:05 — населенный пункт Красногоровка — город Донецк (Кировский район): выпущено пять ракет из РСЗО БМ-21 «Град», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 4 сентября в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что киевские боевики обстреляли Кировский и Куйбышевский районы Донецка из артиллерии.