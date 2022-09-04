Мелитополь, 4 сентября, 2022, 21:25 — ИА Регнум. Специалисты полностью восстановили электроснабжение в Мелитополе. Об этом 4 сентября представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил РИА Новости.

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«В Мелитополе электроснабжение восстановлено полностью», — сообщил Рогов.

По его словам, в районах, которые были обесточены, также постепенно его восстанавливают.

Напомним, ранее представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что в Запорожской области остались без электроснабжения город Мелитополь, Мелитопольский, Куйбышевский, Пологовский и часть Бердянского районов.

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