Вашингтон, 4 сентября, 2022, 21:19 — ИА Регнум. Повестке MAGA сторонников бывшего президента США Дональда Трампа нет места в американской демократии. Об этом заявила представитель администрации Белого дома Кейша Лэнс Боттомс телеканалу ABC 4 сентября.

Palácio do Planalto Трамп

Напомним, MAGA (Make America Great Again, в переводе на русский «Сделаем Америку вновь великой») — был главным лозунгом избирательной кампании Трампа в 2016 году. Президент США Джо Байден 1 сентября в своей речи назвал сторонников Трампа экстремистами, которые якобы угрожают существованию Соединенных Штатов, не верят в силу закона, не признают волю людей и не уважают конституцию страны. При этом уточнил, что считает таковыми не всех республиканцев, а поддерживающих лозунг MAGA.

«Президент как верховный главнокомандующий напомнил нам, что демократии хрупки. Президент сказал, что продолжит работать с [умеренными] республиканцами, с демократами, с независимыми [политиками] для достижения целей страны. Но повестке MAGA, полной ненависти, которая подстрекает к насилию в нашем Капитолии, нет места в демократии», — пояснила слова Байдена в интервью телеканалу Кейша Лэнс Боттомс.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в газете The Washington Post отметили, что президент США Джо Байден узурпировал законодательную власть в стране и пытается устраивать репрессии политических оппонентов.