Донецк, 4 сентября, 2022, 21:06 — ИА Регнум. Кировский и Куйбышевский районы Донецка в Донецкой Народной Республике (ДНР) вновь обстреляли представители ВСУ. Об этом 4 сентября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

(сс) Ministry of Defense of Ukr Артиллерия ВСУ

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 19:15 — населенный пункт Красногоровка — город Донецк (Кировский и Куйбышевский районы): выпущено пять снарядов калибра 155 мм», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 4 сентября в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что киевские боевики выпустили по Донецку еще четыре снаряда калибра 155 мм.