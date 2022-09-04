Ярославль, 4 сентября, 2022, 21:02 — ИА Регнум. Октябрьский мост в Ярославле полностью открыт для движения. Об этом рассказал в своём телеграм-канале врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев.

Движение на Октябрьском мосту в Ярославле восстановлено

Октябрьский мост полностью открыт! Движение на нем ограничивать больше не будем. Как и обещали, с работами по укладке швов уложились в два выходных дня, — написал Евраев.

Напомним, со 2 сентября мост был повторно частично закрыт для проезда, чтобы завершить последние ремонтные работы по замене температурных швов.