Журналисты из РФ попали под обстрел со стороны ВСУ в Запорожской области
Запорожье, Украина, 4 сентября, 2022, 21:00 — ИА Регнум. В Запорожской области попала под обстрел со стороны ВСУ съёмочная группа телеканала RT. Об этом 4 сентября сообщает телеканал.
(сс) Ministry of Defense of Ukraine
ВСУ
По последним данным, инцидент, в результате которого никто не пострадал, произошел в районе Васильевки.
Отмечается, что когда сотрудники СМИ снимали работу казачьего штурмового батальона, боевики ВСУ открыли огонь из гранатомётов и подствольников.
В настоящее время выясняются подробности данного происшествия.