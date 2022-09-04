Запорожье, Украина, 4 сентября, 2022, 21:00 — ИА Регнум. В Запорожской области попала под обстрел со стороны ВСУ съёмочная группа телеканала RT. Об этом 4 сентября сообщает телеканал.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

По последним данным, инцидент, в результате которого никто не пострадал, произошел в районе Васильевки.

Отмечается, что когда сотрудники СМИ снимали работу казачьего штурмового батальона, боевики ВСУ открыли огонь из гранатомётов и подствольников.

В настоящее время выясняются подробности данного происшествия.