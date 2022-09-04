Амман, , 21:02 — REGNUM Военные маневры под кодовым названием «Стремительный лев», в которых принимают участие военнослужащие из 27 стран, начались на территории Иордании. Об этом 4 сентября сообщил портал Elaph.

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По данным штаба вооруженных сил королевства, учения пройдут с 4 по 15 сентября 2022 года «на полигонах ВС Иордании, а также в центре подготовки специальных операций короля [Иордании] Абдаллы II и в национальном центре безопасности и кризисного управления».

Также отмечается, что «сценарии маневров были разработаны с учетом наиболее опасных угроз, в первую очередь — террористической, и возможности использования оружия массового поражения, и будут максимально приближены к реальным условиям боевых операций».

Вместе с иорданскими военнослужащими в нескольких фазах «Стремительного льва» поучаствуют представители из США, Великобритании, Франции, Германии, Италии, Японии, Казахстана, Польши, Пакистана, Австралии, Кении, Ирака, Ливана, Саудовской Аравии и других стран.

Напомним, в последний раз подобные учения проводились на территории Иордании в 2019 году. Позднее организации мешала пандемия коронавируса.

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