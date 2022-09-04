Манчестер, Великобритания, 4 сентября, 2022, 20:48 — ИА Регнум. Нападающий сборной Англии по футболу Маркус Рэшфорд с оценкой 8.80 по версии портала WhoScored признан лучшим игроком матча шестого тура Английской Премьер-лиги 2022/23 «Манчестер Юнайтед» — «Арсенал» (3:1).

Дарья Антонова ИА REGNUM Марио Манджукич и Маркус Рэшфорд

В матче против «канониров» Маркус Рэшфорд отметился двумя забитыми мячами, одной результативной передачей и одним выигранным верховым единоборством. Точность передач Рэшфорда составила 87%.

В текущем сезоне на счету Маркуса Рэфшорда 5 (3+2) очков по системе гол+пас в шести турах Английской Премьер-лиги. Также нападающий получил одну желтую карчтоку.