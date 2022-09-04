Манчестер, Великобритания, , 20:45 — REGNUM 4 сентября в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд» футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» в матче шестого тура Английской Премьер-лиги 2022/23 одержал уверенную победу над лондонским «Арсеналом» со счетом 3:1.

Забитыми мячами в составе «красных дьяволов» отметились бразильский нападающий Антони (35’ Маркус Рэшфорд) и форвард сборной Англии Маркус Рэшфорд (66’ Бруну Фернандеш, 75’ Кристиан Эриксен). Единственный гол «канониров» на 60-й минуте забил Букайо Сака.

Желтые карточки получили Вильям Салиба, Скотт Мактоминей, Габриэль Жезус, Харри Магуайр, Букайо Сака и Кристиан Эриксен. На матче работала бригада арбитров во главе с Полом Тирни. Ассистенты главного судьи — Ли Беттс и Константин Хатзидакис.

«Манчестер Юнайтед», одержав четвертую победу в сезоне и набрав 12 очков, поднялся на пятое место в турнирной таблице чемпионата Англии. «Арсенал» с 15-ю очками остался на первой позиции.