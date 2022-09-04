Москва, 4 сентября, 2022, 20:33 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин до конца года может встретиться с корреспондентами, освещающими специальную военную операцию на территории бывш. УССР. Об этом в интервью ТАСС сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

«До Нового года такая встреча состоится у президента», — заверил Песков.

Представитель Кремля напомнил о короткой встрече главы государства с военкорами на полях июньского Петербургского международного экономического форума. Тогда более подробный разговор было решено перенести.

Кроме того, Песков в интервью отметил, что Владимир Путин телеграм-каналы не читает, «но обзоры получает».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июне в ходе закрытой встречи с журналистами президента России Владимира Путина репортёры Александр Сладков и Евгений Поддубный сообщили главе государства о проблемах с обеспечением, возникших в ходе спецоперации Вооруженных сил РФ на территории бывш. УССР.