Тбилиси, 4 сентября, 2022, 20:38 — ИА Регнум. Лесной пожар одновременно начался в поселках Цхнети, Цавкиси, Багеби и Напетвреби, которые расположены в окрестностях Тбилиси (Грузия). Об этом 4 сентября пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Службы по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии.

ФБУ «Авиалесоохрана» Пожар

«Да, подтверждаем, сейчас около Тбилиси наблюдается несколько очагов возгорания. Пожарные-спасатели уже находятся на месте и проводятся все мероприятия по ликвидации очагов возгорания», ― заявили в пресс-службе.

В ведомстве также уточнили, что активные очаги возгорания наблюдаются в Цхнети, Цавкиси, Багеби и Напетвреби.

Как сообщило ИА REGNUM, ранее в МЧС Казахстана раскрыли возможную причину лесных пожаров. По словам главы МЧС республики Юрия Ильина, одной из причин пожаров мог стать человеческий фактор.