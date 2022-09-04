Донецк, , 20:31 — REGNUM Населенный пункт Зайцево в Донецкой Народной Республике (ДНР) вновь обстреляли представители ВСУ. Об этом 4 сентября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 18:05 — населенный пункт Озаряновка — населенный пункт Зайцево: выпущено 11 мин калибра 120 мм», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 4 сентября в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что киевские боевики выпустили по Зайцево 10 мин калибра 120 мм.