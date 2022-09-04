Лавров поделился ожиданиями от футбольного матча «Спартак» — «Зенит»
Москва, 4 сентября, 2022, 20:27 — ИА Регнум. Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, чего ждёт от футбольного матча между «Спартаком» и «Зенитом». Его слова 4 сентября приводит ТАСС.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Сергей Лавров
«Жду хорошей игры», — заявил Лавров. Он также добавил, что в матче будет поддерживать московский «Спартак».
Напомним, матч между «Спартаком» и «Зенитом» пройдёт 4 сентября 2022 года. Встреча команд состоится в Москве.