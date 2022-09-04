Донецк, , 20:22 — REGNUM Двое военнослужащих Донецкой Народной Республики (ДНР) погибли в ходе боев с представителями ВСУ за минувшие сутки. Об этом 4 сентября говорится в сообщении Народной милиции ДНР в Telegram-канале.

Флаг ДНР Цуканов М.В

«С прискорбием сообщаем, что при исполнении воинского долга в борьбе за независимость двое защитников ДНР погибли, пять получили ранения, — говорится в сообщении. — Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибших».

Как передавало ИА REGNUM, 4 сентября в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что киевские боевики обстреляли Макеевку из артиллерии.