Донецк, , 20:19 — REGNUM Боевики ВСУ выпустили более 130 снарядов и мин по территории Донецкой Народной Республики (ДНР) с начала текущих суток. Об этом 4 сентября сообщает Народная милиция ДНР.

Боевики ВСУ (сс) Ministry of Defense of Ukraine

«За текущие сутки, по информации от представительства СЦКК в ДНР, противник (ВСУ) выпустил более 132 боеприпасов из реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град», танков, ствольной артиллерии калибром 155 и 152, а также 120-мм миномётов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что киевские боевики обстреляли районы семи населённых пунктов республики. По последним данным, в результате обстрелов получили ранения четверо мирных жителей.

Как передавало ИА REGNUM, 4 сентября в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что киевские боевики обстреляли четыре населенных пункта в ДНР за 20 минут.