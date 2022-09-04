Париж, 4 сентября, 2022, 20:26 — ИА Регнум. Большой адронный коллайдер могут остановить из-за энергокризиса в Европе. Об этом 4 сентября сообщил глава комиссии ЦЕРН по управлению энергией Серж Клоде изданию The Wall Street Journal.

Antonio Saba Большой адронный коллайдер

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«Нас действительно беспокоит стабильность энергосистемы, потому что мы делаем все возможное, чтобы предотвратить отключение электричества в нашем регионе», — заявил Клоде.

Он также отметил, что ЦЕРН стремится сохранить Большой адронный коллайдер в рабочем состоянии, избежав внезапного отключения, которое может вывести из строя оборудование стоимостью 4,4 миллиарда долларов.

Напомним, Большой адронный коллайдер является ускорителем заряженных частиц на встречных пучках, предназначенным для разгона протонов и тяжёлых ионов и изучения продуктов их соударений. Он расположен на границе Франции и Швейцарии и работает с 2008 года.