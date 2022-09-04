Тель-Авив, Израиль, 4 сентября, 2022, 20:13 — ИА Регнум. Иран доказал, что он без колебаний сеет террор, смерть и бандитизм, угрожающие глобальной стабильности. Об этом заявил президент Израиля Ицхак Герцог в ходе рабочей поездки в Германию 4 сентября.

Government Press Office (Israel) Ицхак Герцог

«Иран доказал, что несёт угрозу сложившемуся мировому порядку, иранским властям нельзя доверять. Иран открыто стремится к уничтожению Израиля, и международное сообщество должно относиться к Ирану максимально жестко, решительно и настойчиво. Беззубые и компромиссные соглашения и щедрые подачки не остановят Иран», — говорится в заявлении президента Израиля Ицхака Герцога, которое опубликовала его канцелярия.

Глава Израиля отмечает, что его страна не может мириться с угрозами своему существованию.

«Израиль постоит сам за себя, решительно и мощно защитит своих граждан и еврейские общины по всему миру. Мы ожидаем, что и наши союзники будут твёрдо стоять на нашей стороне в этот час», — подчеркнул президент Израиля.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на фоне эскалации напряженности в отношениях с Израилем и США, власти Ирана для предотвращения любого возможного иностранного нападения оснастили 51 город в стране системами гражданской обороны и повысили готовность средств противовоздушной обороны.